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Нетаньяху выступит перед конгрессом США

The Times of Israel: премьер Израиля выступит перед конгрессом США 24 июля

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США 24 июля. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По их словам, выступление, для которого Нетаньяху пригласили ключевые члены конгресса, было назначено на 24 июля.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон позже написал в своем аккаунте X, что Нетаньяху действительно будет присутствовать на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Он отметил, что рад это объявить вместе с лидером республиканского меньшинства в сенате США Митчем Макконнеллом.

В мае в Израиле раскритиковали обещание ФРГ арестовать Нетаньяху из-за ордера МУС.

До этого газета The New York Times писала, что министерство по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Израиля провело тайную операцию по давлению на американских законодателей в социальных сетях с целью увеличения поддержки действий еврейского государства в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху назвали катастрофой для Израиля.

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