После того, как Владимир Зеленский потерял свою легитимность, его судьба предрешена. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

«Легитимность он потерял. Он только зависит от решения и от любого публичного заявления Запада. Не исключено, что на него спишут все непопулярные решения, и дальше его судьба будет предрешена», — заявил глава ДНР.

Утром 7 июня экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько непопулярным, чтобы заменить его.

6 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Запад уберет Зеленского после выполнения грязной работы.

28 мая президент России Владимир Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

Ранее Зеленский заявил, что надеется на «высадку союзников на Украине».