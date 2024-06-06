Как сделать скриншот на компьютере или ноутбуке: 10 способов для Windows и Mac Как сделать скриншот на ноутбуке: инструкции для Windows и Mac

В любом современном ноутбуке или компьютере, на какой бы операционной системе он ни работал, есть возможность сделать снимок экрана (или скриншот). Какие для этого существуют комбинации «горячих клавиш» на Windows и Mac, какие сторонние программы можно скачать для этих целей, и как сделать скриншот не всего экрана, а только части — в материале «Газеты.Ru».

Что такое скриншот

Скриншот (от английского screenshot — фотография экрана)— это снимок экрана компьютера, смартфона, ноутбука и других гаджетов с дисплеем. На изображении видно то же, что вы видите на экране в момент снимка. С помощью скриншота можно сохранить интересную информацию, зафиксировать ошибку программы, скопировать изображение, не прибегая к обычному сохранению и так далее.

Как сделать скриншот на Windows

Горячие клавиши для снимка экрана на разных моделях компьютеров и ноутбуков могут отличаться. Тем не менее чаще всего встречаются именно приведенные ниже сочетания. Попробуйте ввести один из вариантов, чтобы понять какой набор клавиш работает именно на вашем устройстве.

Клавиша Print Screen

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Этот вариант подойдет для тех, у кого старая версия Windows. Print Screen — специальная кнопка для скриншотов, она находится справа на клавиатуре ПК или ноутбуков. Бывает, что она совмещена с какой-то другой, например Insert. Также она может быть иначе подписана — например, PrntScrn, PrtScn, PrtScr или PrtSc.

Кнопка Print Screen делает скриншот всего рабочего стола. Если вам нужно скрыть часть информации, придется редактировать изображение.

Если нажать на кнопку, снимок всего экрана сохранится в буфере обмена. Чтобы сохранить скриншот в определенную папку, нужно вставить его в какую-то программу. Для этого поставьте курсор на место, куда вы хотите вставить скриншот, и нажмите Ctrl + V .

Например, можно открыть программу Paint, вставить скриншот и сохранить его как изображение. Также можно поместить скриншот сразу в нужное окно — в Word или в электронное письмо.

На ноутбуке нужно нажать Fn + Print Screen . Но на некоторых моделях ноутбуков скриншот делается без нажатия Fn, так же, как и на ПК.

The Windows key + Print Screen

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Такое сочетание горячих клавиш позволит создать серию скриншотов один за другим. В этом случае сохранять их можно без открытия графических редакторов. Просто нажмите сочетание кнопок Windows key (клавиша с логотипом) + Print Screen , и система сама сохранит снимки на жестком диске.

Чтобы найти или отредактировать снимки экрана, откройте проводник на панели задач. В боковой области навигации откройте папку «Изображения» и выберите «Снимки экрана».

Alt + Print Screen

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При попытке сделать скриншот на клавиатуре с помощью этой комбинации в буфер обмена сохраняется не весь экран компьютера, а только скрин активного окна. Таким образом, например, можно захватить окно какой-то отдельно открытой программы, документ в браузере или конкретный элемент меню.

В папке «Снимки экрана» можно редактировать изображение: изменить размер, область снимка экрана и так далее.

Инструмент «Ножницы»

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Помимо горячих клавиш, в системе Windows есть функциональный инструмент, который позволяет сделать скриншот — это «Ножницы» (или Snipping tool, если у вас система на английском языке). Чтобы его найти, воспользуйтесь поиском по системе.

Программа может сохранять снимки целого экрана компьютера или его выборочных фрагментов, а также делать скриншоты произвольных форм (треугольник, круг) и размеров. Благодаря встроенному редактору вы сможете добавлять к изображению текстовые заметки, делать пометки маркером или отправлять изображения по электронной почте.

Как сделать скриншот на Mac

Чаще всего для компьютеров и ноутбуков Mac не нужна установка дополнительных программ для создания скриншотов, необходимые функции уже встроены в систему так же как и в Windows. Однако горячие клавиши набора не всегда работают на всех устройствах, особенно если вы случайно поменяли настройки набора.

Горячие клавиши для скриншота на Mac

По умолчанию и базовым настройкам горячих клавиш скриншот можно сделать следующим образом:

Shift + Cmd + 3. По умолчанию делает снимок всего экрана.

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Shift + Cmd + 4. Выбор нужной области снимка экрана. Чтобы переместить выбранную область, удерживайте левую кнопку мыши или тачпада и нажмите пробел. Двигайте область, отпустите удерживаемые клавиши, чтобы сделать снимок экрана.



Выбор нужной области снимка экрана. Чтобы переместить выбранную область, удерживайте левую кнопку мыши или тачпада и нажмите пробел. Двигайте область, отпустите удерживаемые клавиши, чтобы сделать снимок экрана. Shift + Cmd + 5. Расширенные настройки. Можно записать видео экрана или выбранной области, сделать скрин одного из окон, настроить место хранения скринов.

Если вам неудобно использовать базовые горячие клавиши в Mac, настройте их самостоятельно по своему желанию. Например, вместо Shift + Cmd + 3 для создания скриншота всего экрана можно установить Cmd + 1 . Так вы сможете делать снимки экрана быстрее.

Встроенная программа

В системе Mac есть встроенная программа, позволяющая делать скриншот полного экрана, выбранной области, а также записать видео экрана. Чтобы найти инструмент, нажмите на поиск по системе в правом верхнем углу (значок лупы) или горячие клавиши Cmd + F . Наберите название «Screenshot» и нажмите на первую программу.

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На экране появится окно, в нижней части которого вы можете выбрать, что именно вам нужно сделать:

сделать полный снимок экрана (подойдет, если вам нужно сделать скриншот нескольких открытых окон приложений);



сделать снимок только одного открытого окна;



сделать скриншот выбранной области, размер которой вы можете редактировать;



записать видео экрана.

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После того, как вы выбрали нужную вам функцию, нажмите «Сделать снимок» или Capture. Изображение автоматически сохранится на рабочем столе или в папке «Недавнее». Вы также можете настроить место их хранения. Для этого нажмите Shift + Cmd + 5 , затем зайдите в «Параметры» и выберите нужную вам папку для хранения.

Программы, чтобы сделать скриншот на компьютере

Если встроенных инструментов ПК для создания скриншотов оказалось недостаточно или у вас по какой-то причине не работают сочетания клавиш, то можно воспользоваться сторонними программами.

Lightshot

Одна из самых простых и эффективных программ, чтобы сделать скриншот экрана на компьютере или ноутбуке, — Lightshot . Программа встраивается в интерфейс Windows и работает вместо стандартного инструмента для скриншотов, поэтому для сохранения изображения с экрана также достаточно нажать клавишу «Prt Sc» и выбрать область для захвата. Изображение откроется во встроенном редакторе, по краям которого располагаются две строки управления.

После того, как сделаете снимок экрана, перед вами появится две панели:

Вертикальная панель представляет собой различные инструменты для внесения изменений и рисования — карандаш, фигуры, текст, стрелки.

Горизонтальная — пригодится для работы с файлами. С ее помощью можно сразу же отправить изображение на печать, загрузить файл в облачное хранилище, поделиться готовой иллюстрацией в социальных сетях или скопировать получившееся изображение в буфер обмена.

Установить Lightshot можно на Windows и MacOS (интерфейс на английском языке, запрашивает версию macOS 10.7 и более поздние обновления), а также в виде расширения для браузеров Chrome, Firefox, Opera. Перед тем как сделать скриншот, вы можете настроить программу с помощью иконки в трее. Здесь, например, можно выбрать формат и качество будущих снимков.

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Greenshot

Еще один простой и удобный сервис, который имеет множество расширенных возможностей и позволяет сделать скриншот на компьютерах Windows и Mac OS. Скачать программу можно из интернета, однако для пользователей Mac OS инструмент платный — 1,99 долларов (примерно 180 рублей) с возможностью покупки только с иностранной картой. Для владельцев ПК на системе Windows Greenshot бесплатный.

Программа позволяет быстро создать скриншоты выбранной области, окна или всего экрана и отправить готовые материалы по электронной почте.

Monosnap

Этот инструмент работает в обеих системах — Windows и Mac OS. Скачать программу можно бесплатно в магазине приложений. Также Monosnap можно загрузить в качестве расширения для браузера Google Chrome, чтобы не скачивать программу именно на ПК.

В бесплатной версии программы можно сделать скриншот и записать видео с экрана. В Monosnap много настроек и функций, можно сделать горячие клавиши для разных действий. С помощью инструментов легко размыть информацию, добавить текст, подчеркнуть важное.

Как правило, значок программы появляется в верхней строке экрана, если вы скачали Monosnap непосредственно на компьютер, а не в качестве расширения для браузера.

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Расширения для Google Chrome

Как упоминалось ранее, чтобы скачать программу для создания скриншотов, можно не устанавливать инструмент непосредственно на компьютер. Можно найти различные бесплатные утилиты (в том числе Lightshot и другие) в расширениях браузера Google Chrome.

Чтобы зайти в магазин расширений, откройте новую вкладку или в уже существующей нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу экрана. Затем нажмите на кнопку «Расширения» и выберете «Посетить магазин расширений Chrome». Во вкладке «Редактировать расширения» вы можете приостановить, восстановить работу утилиты или вовсе удалить приложение из браузера.

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На странице магазина в правом верхнем углу в поисковой строке наберите слово «Screenshot» и нажмите на поиск. Затем выберете понравившееся вам приложение, которое отвечает всем вашим запросам. Как правило, расширения в Google Chrome работают на всех операционных системах. Большинство программ для снимка экрана компьютера бесплатны.

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Основные функции в утилитах браузера: снимки экрана в формате полного экрана или выделенной области, простое редактирование изображения и видеозапись экрана (может быть не во всех приложениях).