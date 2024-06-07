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Стало известно, сколько раз с начала года ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

Голубев: в Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и шесть с помощью ракет. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Василий Голубев.

Он назвал обстановку в регионе «стабильной, но достаточно напряженной».

23 мая Голубев подписал указ об установлении особой пятикилометровой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками.

15 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливную базу в Ростовской области.

До этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата в районе городов Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, расположенных в Ростовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силы ПВО РФ сбили четыре украинских дрона в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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