В Киевской области начался пожар на промышленном объекте

В Киевской области начался пожар на одном из промышленных объектов после работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Руслан Кравченко.

На каком именно объекте случилось возгорание, он не пояснил. По его словам, пострадавших после инцидента не зафиксировали.

Кравченко добавил, что спасатели ликвидируют пожар и его последствия. Он также заключил, что в регионе в течение четырех часов работала воздушная тревога.

До этого ранним утром 7 июня серия взрывов произошла на западе Украины — в Хмельницкой области на фоне активной воздушной тревоги в регионе. Некоторое время спустя стало известно, что взрывы повторились.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее система ПВО сработала над Луганском.