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В России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

«Известия»: Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за контрафакт

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. С таким предложением выступил Минпромторг России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия».

Нововведения затронут статью 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). В случае принятия акта импортерам контрафакта будет угрожать до 300 тыс. рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ либо лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, то наказание ужесточится.

В настоящее время наказание предусмотрено только за оборот контрафакта. Предполагается, что инициатива устранит противоречие между поставщиками и импортерами, а также создаст дополнительную защиту потребителей.

В январе-сентябре 2023 года таможенные органы выявили 3,2 млн единиц контрафакта, что в 2,2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Ранее полицейские изъяли у россиянина контрафактную водку и сигареты на 7,5 млн рублей.

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