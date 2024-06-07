В Пресненский райсуд поступило дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело против бывшего совладельца Экспобанка, а также владельца сетей магазинов «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» бизнесмена Кирилла Якубовского. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Бизнесмена обвиняют в сговоре с сообщниками для похищения $126 миллионов, принадлежащих инвесторам. Перед началом судебного разбирательства стало известно, что имущество Якубовского на сумму более 4 миллиардов рублей было арестовано. По информации «Ъ», это включает более 400 объектов коммерческой недвижимости и сеть хостелов в Москве и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело против Кирилла Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России 31 мая. Согласно следствию, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited.

После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены. Среди потерпевших — экс-советник Экспобанка Михаил Вишняков и пять компаний, которые предоставляли займы: кипрские офшоры ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп», ООО «Брейви лимитед», ООО «Нью юнион» и ЗАО «Международный коммерческий союз». Михаил Вишняков (который умер до суда) одолжил холдингу более $40 миллионов.

Ранее в Москве вынесли приговор немецкому инвестору по делу о хищениях.