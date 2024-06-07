Ржавая вода грозит угревыми высыпаниями и воспалениями, предупредила врач

Ржавая вода содержит высокое содержание железа и других металлов, что придает ей характерный цвет и запах. Хотя употребление такой воды для питья не рекомендуется из-за потенциального воздействия на здоровье, она также может оказывать влияние на кожу и волосы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова.

«Когда ржавая вода контактирует с кожей, она может вызвать раздражение, пересушивание кожных покровов и даже аллергическую реакцию в виде контактного дерматита. Железо, содержащееся в воде, может оставлять на коже загрязнения и изменять ее цвет, забивать протоки сальных и потовых желез, приводя в том числе к угревым высыпаниям и даже воспалениям в случае продолжительного воздействия», — объяснила врач.

Что касается волос, ржавая вода может привести к изменению цвета и текстуры волос, а также сделать их более ломкими и сухими, особенно в случае уже имеющегося повреждения волос (это в большей степени касается окрашенных и осветленных волос). Кроме того, металлы в ржавой воде могут накапливаться на коже головы и влиять на здоровье волос, делая их тусклыми, меняя их цвет и светоотражающие способности.

«Для предотвращения негативных последствий от воздействия ржавой воды на кожу и волосы можно установить фильтр для воды, который удаляет из нее металлы и другие загрязнения. Также для ухода за кожей и волосами можно использовать специальные средства, которые помогут увлажнить и защитить их от воздействия вредных веществ», — добавила эксперт.

В целом важно помнить, что качество воды, с которой контактирует наша кожа и волосы, играет важную роль в их здоровье и красоте.

«Поэтому следует быть внимательными к составу воды, которую мы используем, и принимать необходимые меры для ее очистки и защиты», — резюмировала медик.

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