В России начнут производство электропаромов

Компания Sitronics Group планирует запустить производство своих собственных электропаромов. Такой информацией поделился президент группы Николай Пожидаев в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

«На данный момент мы активно занимаемся разработкой паромов, так как на рынке явно ощущается потребность в расширении паромных перевозок», — поделился он с журналистами о планах по расширению ассортимента своих электросудов.

Пожидаев отметил, что компания также работает над двумя новыми проектами для увеличения разнообразия электросудов для пассажирских перевозок.

«Будущее принадлежит скоростным судам, и в этой области мы все еще находимся в поиске технологий», — добавил он.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановление плотины Каховской ГЭС займет месяцы, а не годы.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Ранее российские корабли собрались нанести официальный визит в порт рядом с США.