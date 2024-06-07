Глава Гагаузии пригрозила восстанием в Молдавии, если Санду решит объединиться с Румынией

Народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул, слова которой передает ТАСС.
«Я думаю, если правительство и Санду пойдут на такие шаги, то народ восстанет, взбунтуется. Потому что Молдавия образовалась раньше, чем Румыния», — заявила Гуцул.
Также Гуцул заявила, что Гагаузия обратится за помощью к Российской Федерации в случае, если руководство Молдавии решит объединиться с Румынией.
Кроме того, глава Гагаузии сказала, что молдавская оппозиция после выборов, которые пройдут 20 октября, сможет отправить Майю Санду «на свалку истории».
Гуцул выразила мнение, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией, на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков.
Ранее в Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции.