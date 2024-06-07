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Трамп раздумывает над кандидатурой вице-президента

WP: Трамп планирует выбрать кандидата в вице-президенты из 8 претендентов

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Brendan McDermid/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов, экс-президент Дональд Трамп планирует выбрать кандидата в вице-президенты из восьми претендентов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на окружение Трампа.

В числе возможных претендентов издание указало четырех сенаторов-республиканцев: Марко Рубио (от штата Флорида), Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо), Том Коттон (от штата Арканзас) и Тим Скотт (от штата Южная Каролина).

Помимо сенаторов, которые традиционно занимают этот пост, в предполагаемом списке Трампа также указаны губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, бывший глава министерства жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон, члены палаты представителей конгресса Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) и Байрон Доналдс (республиканец от Флориды).

Точно известно, что Трамп отказался от идеи предложить пост вице-президента Никки Хейли, которая была его соперником на праймериз.

Должность вице-президента США является второй по значимости в руководстве страны — вице-президент США является первым заместителем главы государства.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ.

Ранее политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа.

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