«Торпедо» разгромил английский «Шеффилд»
В Москве завершился товарищеский матч между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом», сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 5:0.
Первый гол забил новичок «Торпедо» Игорь Лебеденко, а молодой нападающий Темур Джикия отличился дублем, который находится на просмотре в «Торпедо».
Товарищеский матч
«Торпедо» — «Шеффилд» — 5:0
Голы: 1:0 — Игорь Лебеденко, — 18, 2:0 — Темур Джикия — 57, 3:0 — Константин Кертанов — 60, 4:0 — Артем Самсонов — 84, 5:0 — Темур Джикия — 87.
Ранее сообщалось, что фанаты «Торпедо» вывесили оскорбительный баннер о Лебеденко.