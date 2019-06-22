Степашин: Кокорин начал скандалить после перехода в «Зенит»
Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о ситуации футболиста Александра Кокорина, которого в мае этого года суд отправил в колонию общего режима, сообщает «Комсомольская правда».
Кокорин был задержан в октябре прошлого года.
«Кокорин, когда был в «Динамо», он не скандалил. Как ушел в «Зенит» — заскандалил. Это вопрос к «Зениту». Не знаю, у него травма, как с ногой он будет и психологически… Но вообще поиграет, он такой любопытный человек. Ну, получили свое. Думаю, пускай исправляются, как все люди», — сказал Степашин.
Ранее Кокорину и Мамаеву рассказали об опасностях в колонии.