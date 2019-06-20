Форвард «Зенита» рассказал о желании бросить футбол

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вспомнил, как однажды решил бросить футбол, передает «Советский спорт».

Это произошло, когда он еще был подростком.

«В 12 лет меня вызывали в сборную Ирана по футболу, но затем меня списали. Не включили в список и сказали: «Финиш». Я спросил: «Как так? Ведь я забиваю очень много голов». Но меня не взяли в команду. Не знаю, что мне нужно ответить на этот вопрос, но они могли включить меня в список. Не знаю, почему они так сделали. Я уверен, что был очень хорош в то время, правда.

Возможно, я не нравился тренеру или у него были проблемы с моим отцом, не знаю. В общем, я решил, что больше не хочу играть в футбол, буду играть в волейбол», — рассказал Азмун.

Форвард перешел в «Зенит» из казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что Семак поделился мнением о расширении РПЛ.