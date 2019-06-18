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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал свое задержание, передает «Советский спорт».

18 июня появилась информация о задержании Платини в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который достался Катару.

«Его адвокат Уильям Бурдон хотел бы подчеркнуть, что это не арест. Это скорее стремление расследователей услышать его в качестве свидетеля в рамках механизма, который предотвращает процесс переговоров между опрашиваемыми и допрашиваемыми», — говорится в совместном заявлении Платини и адвоката.

Также в этом заявлении сказано, что Платини ведет себя спокойно и точно выражается, отвечая на вопросы, в том числе об обстоятельствах определения места проведения Евро-2016». «Ему не в чем упрекнуть себя, он заявляет, что не причастен к тем фактам, с которыми его связывают. Он абсолютно уверен в том, что будет дальше», — говорится в заявлении.

Ранее в Госдуме отреагировали на арест Платини.