Глава UFC готов обсудить проведение боя между Бибером и Крузом

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал слова канадского певца Джастина Бибера, который вызвал на поединок американского актера Тома Круза, передает «Советский спорт».

«Я не знаю, было ли это предложение серьезным. Я по-прежнему не знаю, реально ли Бибер готов драться. Все говорят об этом, но он не связывался со мной. Даже если Бибер хочет драться с Крузом, я не думаю, что Том готов к этому», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.

Функционер отметил, что 56-летний актер вряд ли хочет проводить поединок.

«Но скажу так, если Бибер хочет драться с Крузом, а Том готов драться с ним, мы можем это обсудить», — добавил Уайт.

Ранее Бибер признался, что его вызов Тома Круза на бой по правилам смешанных единоборств был шуткой.