Глава UFC готов обсудить проведение боя между Бибером и Крузом
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал слова канадского певца Джастина Бибера, который вызвал на поединок американского актера Тома Круза, передает «Советский спорт».
«Я не знаю, было ли это предложение серьезным. Я по-прежнему не знаю, реально ли Бибер готов драться. Все говорят об этом, но он не связывался со мной. Даже если Бибер хочет драться с Крузом, я не думаю, что Том готов к этому», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.
Функционер отметил, что 56-летний актер вряд ли хочет проводить поединок.
«Но скажу так, если Бибер хочет драться с Крузом, а Том готов драться с ним, мы можем это обсудить», — добавил Уайт.
Ранее Бибер признался, что его вызов Тома Круза на бой по правилам смешанных единоборств был шуткой.