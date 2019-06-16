«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

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«Ливерпуль» отказал мадридскому «Реалу» и туринском «Ювентусу» в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.

Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в «Ливерпуле» и сам отказался от трансфера.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Салах отыграл 52 матча, забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач.

Не в последнюю очередь именно благодаря египтянину «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.

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