В Федерации бокса России раскритиковали ММА за унижение бойцами друг друга

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев жестко раскритиковал организацию Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Он заметил, что успех промоушена строится исключительно на взаимном оскорблении спортсменов.

«Ну что этот UFC… Подрались и забыли. Бокс — это история и традиции. ММА — просто вспышка на том, что они друг друга унижают. Исключительно на этом, а не на боях. Бокс — культура и история. Он был и будет. По популярности и даже по гонорарам это второй вид спорта после футбола», — цитирует Кремлева «Р-Спорт».

Стоит отметить, что не так давно президент UFC Дэна Уайт заявлял, что за последние десятилетия бокс утратил привлекательность и потенциал.

Ранее Фьюри во втором раунде одержал победу над Шварцем техническим нокаутом.