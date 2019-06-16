В Федерации бокса России раскритиковали ММА за унижение бойцами друг друга
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев жестко раскритиковал организацию Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Он заметил, что успех промоушена строится исключительно на взаимном оскорблении спортсменов.
«Ну что этот UFC… Подрались и забыли. Бокс — это история и традиции. ММА — просто вспышка на том, что они друг друга унижают. Исключительно на этом, а не на боях. Бокс — культура и история. Он был и будет. По популярности и даже по гонорарам это второй вид спорта после футбола», — цитирует Кремлева «Р-Спорт».
Стоит отметить, что не так давно президент UFC Дэна Уайт заявлял, что за последние десятилетия бокс утратил привлекательность и потенциал.
Ранее Фьюри во втором раунде одержал победу над Шварцем техническим нокаутом.