Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

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Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес​ рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает «Советский спорт».

Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.

«Помню, как после игры жена спросила у меня, что это было. Я сказал тогда, что мы просто столкнулись. Конечно, я обращался к психологам после этого. Они помогли мне. Я смог принять свои ошибки, стал взрослее. Тогда много страдал от того, что подставил жену, детей и одноклубников. Если честно, со мной поступили неправильно. Я подписал контракт с «Барселоной», но даже не дали даже провести презентацию. Тогда думал, что моя карьера закончена», — приводит слова Суареса Fox Sports.

Ранее Суарес прокомментировал камбек «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов.