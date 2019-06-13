Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге

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Хавбек мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Cadena Ser, норвежцем заинтересовалось руководство «Байера». Клуб из Леверкузена уже сделал предложение «королевскому клубу».

20-летний полузащитник провел завершившийся сезон в аренде. Он выступал за голландский «Витесс», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким.

В 35 матчах чемпионата страны он смог стать автором девяти голов. Он также сыграл в двух матчах кубка Голландии, отметившись двумя забитыми мячами.

В состав сливочных Эдегор пришел в возрасте 16 лет. Он дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15. Тогда игрок заменил португальца Криштиану Роналду.

Таким образом, норвежский футболист стал самым молодыми игроком в истории «Реала», который смог дебютировать в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» в очередной раз отправит Эдегора в аренду.