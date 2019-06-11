Отец Нурмагомедова: я украл у Хабиба детство

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Тренер и отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос о воспитании своего сына, передает «Учительская правда».

Он также рассказал, что нужно сделать для того, чтобы быть похожим на Нурмагомедова-младшего.

«Хабиб очень хорошо учился в школе, изучил два иностранных языка, неплохо был развит в религиозном плане, но ему не всегда хватало времени, чтобы одновременно заниматься спортом и учиться. Я, наверное, украл у Хабиба детство. Он на ковре с 3‑4 лет, а сейчас ему уже тридцать. Он очень многое отдал в детстве, в юношестве, в своем нынешнем возрасте, чтобы добиться таких результатов.

Я бы посоветовал всем ребятам: учитесь и занимайтесь спортом, и все у вас будет нормально», — заявил он.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что все билеты на поединок Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби проданы.