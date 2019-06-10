Песков отказался комментировать отстранение ВФЛА

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать отказ Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

По словам Пескова, он не может прокомментировать сложившуюся ситуацию из-за того, что он не осведомлен обо все нюансах.

«Я думаю, что вам лучше обратиться к нашим спортивным чиновникам. Я ведь не знаю всех нюансов, на основе чего принято решение, так что я считаю, что было бы неправильно мне это комментировать», — заявил пресс-секретарь.

Как заявляет глава рабочей группы ИААФ по вопросу восстановления российской организации в правах Руне Андерсен, ВФЛА было отказано из-за того, что федерация не выполнила всех условий для возвращения членства.

Одной из причин считается сотрудничество отстраненных тренеров и врачей с атлетами.

ВФЛА пытается восстановиться в ИААФ с ноября 2015 года.

Ранее Елена Исинбаева прокомментировала продление отстранения ВФЛА.