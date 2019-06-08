Фергюсон: Хабиб и Макгрегор потерялись, я — настоящий чемпион
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон поделился планами на будущее, передает «Советский спорт».
Он заявил, что по-прежнему считает себя полноправным чемпионом организации.
«У нас есть Тирамису Хабиб и МакНаггетс Макгрегор. Они оба потерялись! Они не знают, что вообще происходит! Даже Дастин Порье сказал, что я являюсь настоящим чемпионом. Посмотрим, что будет дальше. Люди постоянно меняются, как хамелеоны. Но я остаюсь самим собой. Я стабилен.
Когда я пишу посты, я заклядываю в Википедию, чтобы посмотреть, сколько у меня было боев. Видите, я полностью сосредоточен. Я потерял счет боям. Я начал забывать уже о них. Меня волнуют более важные вещи — моя форма, сердцебиение и так далее», — цитирует Фергюсона пресс-службе UFC.
Стоит отметить, что на UFC 238 Эль-Кукуй подерется с Дональдом Серроне.