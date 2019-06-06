Неймар травмировался в товарищеском матче и заплакал

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Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Катара, сообщает «Советский спорт».

На 21-й минуте форвард пентакампеонов был заменен на Эвертона Соареса из-за повреждения голеностопа правой ноги. Неймар не сумел сдержать слез и сразу ушел в раздевалку. Если повреждение окажется серьезным, то он рискует пропустить Кубок Америки — 2019.

Ранее Неймар выступил с обращением после секс-скандала. Он заявил, что предстоящий матч с Катаром станет для него тяжелейшим за всю карьеру из-за обрушившихся на него обвинений в изнасиловании.

Кроме того, форварду предстоит дать показания в полиции из-за публикации интимных фотографий предполагаемой жертвы. Если факт изнасилования будет доказан, то ему грозит уголовное наказание.