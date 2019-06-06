Неймар выступил с обращением после скандала с изнасилованием

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар обратился к болельщикам перед товарищеским матчем с командой Катара, передает ТАСС.

Бразилец заявил, что предстоящий поединок станет самым сложным в его карьере из-за ситуации со скандалом по поводу обвинений в изнасиловании. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку.

«Просто хочу поблагодарить бога, мою семью, моих друзей и всех тех, кто отправлял сообщения с поддержкой, чтобы я мог оставаться уравновешенным и сосредоточенным. Спасибо! Сегодня у меня один из самых сложных матчей в моей карьере, если не самый сложный из-за сложившихся обстоятельств», — написал Неймар в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Неймар даст показания по делу о публикации интимных фото.