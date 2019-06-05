Савин предложил Урганту пробежаться в трусах в матче Евро-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11718715/upload-RIAN_2735406.HR-pic905-895x505-50571.jpg">

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов», а ныне блогер Евгений Савин посетил вечернее шоу Ивана Урганта, передает «Советский спорт».

Экс-игрок предложил ведущему пробежаться в трусах по полю на матче квалификации Евро-2020 8 июня. Сборная России встретится с Сан-Марино в Саранске.

Такое экстравагантное предложение поступило от Савина в рамках рубрики «Русский пыр». Ургант обсуждал вместе с блогером выходку американской модели Кинси Волански, выбежавшей в финале Лиги чемпионов в купальнике.

Благодаря инциденту она смогла собрать более двух миллионов подписчиков в инстаграме.

Во время обсуждения этой истории Савин рассказал о том, что многие популярные бренды готовы были заплатить $4 млн за то, чтобы разместить свое название на купальнике Волански.

«4 миллиона долларов? Я за эти деньги вынужден два месяца горбатиться», — пошутил Ургант.

Тогда блогер и предложил ведущему повторить поступок модели.

«Ваня, у меня есть к тебе предложение! Ты. Я. В трусах в Саранске на матче Россия — Сан-Марино», — сказал он.

Однако ответа на это от Урганта так и не последовало.

Ранее Артем Дзюба сыграл против сборной России.