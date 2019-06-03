Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»
В рамках четвертого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, передает «Советский спорт».
Встреча продлилась 3 часа 12 минут и закончилась со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
За выход в полуфинал спортсмен из России поспорит с австрийцем Домиником Тимом, финалистом предыдущего розыгрыша.
Стоит отметить, что действующим победителем турнира являетсяРафаэль Надаль.
Ранее Серена Уильямс не прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».