Прославившаяся благодаря финалу ЛЧ девушка рассказала о проблеме с соцсетью

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Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали, передает «Советский спорт».

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов — 2018/2019. В нем «Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«Когда ваша страничка набирает 2,5 млн подписчиков в течение ночи, а затем — ваш аккаунт взломан... Просто уберите его от родственников. Это эмоциональные американские горки», — прокомментировала ситуацию модель в твиттере.

Стоит отметить, что после случившегося менее чем за сутки на Волански подписалось в инстаграме более 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что больной раком отец капитана «Ливерпуля» посетил финал Лиги чемпионов.