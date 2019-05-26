Министр спорта Колобков планирует встретиться со сборной России

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Министр спорта России Павел Колобков планирует встретиться со сборной России по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Национальная команда завоевала бронзу на чемпионате мира — 2019, обыграв в серии буллитов сборную Чехии.

«Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Сборная России была готова поспорить за золотые награды чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал.

Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

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