Министр спорта Колобков планирует встретиться со сборной России
Министр спорта России Павел Колобков планирует встретиться со сборной России по хоккею, сообщает «Советский спорт».
Национальная команда завоевала бронзу на чемпионате мира — 2019, обыграв в серии буллитов сборную Чехии.
«Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Сборная России была готова поспорить за золотые награды чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал.
Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.