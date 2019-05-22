Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой

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Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал информацию об отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Я встречаюсь с Загитовой? Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают», — цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России Капризов завоевал золото Игр 2018 года в Пхенчхане. Загитова стала олимпийским чемпионом Пхенчхана в одиночном катании.

Ранее Загитова назвала своего хореографа плохим парнем.