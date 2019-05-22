Александр Емельяненко оскорбил Сергея Харитонова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оскорбительно высказался о соотечественнике Сергее Харитонове, предает «Советский спорт».
Комментируя информацию о возможном поединке против Емельяненко, Харитонов заявил, что «родит» к тому моменту, когда глава Fight Nights Global Камил Гаджиев сделает ему достойное предложение.
«Посмотрел видео, где Харитон рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый. Видимо, кто-то ему уже присунул. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко в видеообращении, опубликованном в инстаграме.