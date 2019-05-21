Быков вспомнил о критике Ковальчука в 2008 году

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Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков поразмышлял о критике игроков российской сборной на чемпионате мира по хоккею.

Специалист отметил, что во время таких ответственных турниров команде необходима исключительно поддержка.

«К большому сожалению, недоброжелателей и злопыхателей всегда хватает. Кто хочет найти соринку в глазу визави, пусть проверит свои глаза, вдруг из них торчит бревно. Я всегда буду болеть и поддерживать ребят, чтобы они добивались результата. У кого-то в определенный день игра складывается хорошо, у кого-то не очень, но хоккей – командная игра, где все бьются и помогают друг другу. Нужно понимать, что кто-то, может, и не особо виден, зато как капитан нашей сборной, Илья Ковальчук, выполняет огромный объем работы, стягивая на себя двух-трех игроков соперника, при этом раскрываются дополнительные возможности для партнеров.

Помню, в 2008 году было то же самое, Илью критиковали, но когда сборная стала чемпионом мира, все эти люди куда-то потом исчезли.

Матч с командой Швеции? Еще раз повторюсь, я всегда буду поддерживать игроков и желаю им успешной игры и сегодня, и в предстоящих играх плей-офф», — цитирует Быкова «Чемпионат.com».

Сборная России выигрывает в матче против Швеции — 3:1. Идет второй тайм.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сборная Финляндии уступила Германии на ЧМ-2019.