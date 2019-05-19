Организаторы соревнований в ЮАР высказались о нападении на Шварценеггера

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Организаторы соревнований Arnold Classic Africa прокомментировали инцидент с участием Арнольда Шварценеггера, передает RT.

Во время мероприятия кинозвезда раздавал автографы, когда на него сзади напал мужчина — злоумышленник нанес удар с двух ног прямо в спину американца.

«Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом», — говорится в заявлении Arnold Classic Africa.

Мужчина был сразу задержан на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда реслинга умерла в возрасте 39 лет.