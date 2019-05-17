Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

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Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Гийома Балаге, за игроком сборной России следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, принял участие в 26 матчах, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Фернандеса прокомментировал слухи о переходе игрока в петербургский «Зенит».