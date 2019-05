Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Гийома Балаге, за игроком сборной России следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, принял участие в 26 матчах, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Фернандеса прокомментировал слухи о переходе игрока в петербургский «Зенит».

Mario Fernandes (CSKA Moscow) followed closely by Manchester United, City, Bayern, Chelsea (despite ban) and even Barcelona. Cost, €25m.



Brazilian born, Russian international, quality, pace, tall, can run for two days, ready to make the jump to the top. A summer bargain pic.twitter.com/tnZ7upGd8q