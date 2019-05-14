Защитник сборной России оценил игру команды в матче с Чехией

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Защитник сборной России Михаил Сергачев оценил игру команды в матче с Чехией в рамках чемпионата мира — 2019, передает газета «Известия».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.

«Была пара моментов, когда сильно ощущалась разница между Чехией и предыдущими нашими соперниками. Чехи пытались играть жестко и оказывать давление на нашу оборону. Но в целом мы справились.

Хорошо, что победили, но нам надо еще прибавлять. Пока сборная России показывает процентов 70 от своих возможностей», — заявил защитник.

Этот матч стал третьем для России на мировом первенстве. Также команда обыграла Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

Ранее форвард сборной Чехии подвел итоги матча против России.