Дацик подрался с депутатом

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик провел спарринг с лидером петербургского отделения ЛДПР Олегом Капитановым.

Отмечается, что соперники были в 14-унцовых перчатках и наносили удары не в полную силу. Также спортсмен провел мастер-класс по ударной технике и борьбе для всех желающих.

После спарринга Капитанов заявил, что у Дацика много жизненной энергии.

«Он не может равнодушно относиться к тому, что происходит в Санкт-Петербурге, за что иногда страдает. Думаю, если удастся направить энергию Вячеслава в конструктивное русло, можно добиться хороших результатов в развитии детского спорта и смешанных единоборств», — цитирует политика РИА «Новости».

Ранее Дацик прокомментировал приговор нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.