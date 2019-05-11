Клопп: не знаю чем завтракали организаторы Лиги наций УЕФА

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь выразил недовольство в отношении Лиги наций УЕФА, передает «Советский спорт».

По мнению специалиста, этот турнир — бессмысленный.

1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором две английские команды «ЛИверпуль и «Тоттенхэм» поборятся за титул чемпиона, а уже 6 июня сборная Англии сразится с командой Нидерландов.

В результате такого режима, десять игроков английской сборной смогут получить лишь день отдыха между двумя матчами.

«Когда я называл Лигу наций плохой идеей, все бросали на меня весьма выразительные взгляды. Но теперь две английские команды играют в финале Лиги чемпионов — упс! У нас матч 1 июня, а 6 июля Лига наций», — возмутился тренер «ркасных».

Клопп также добавил, что вины главного тренера сборной Гарета Саутгейта тут нет. 51-летний немец лишь недоумевает как можно было не рассчитать такого варианта развитиия событий.

«Конечно, это не вина Гарета Саутгейта. Но то, что никто не смог предвидеть выход двух топ-команд в финал — плохое планирование. Не знаю, что едят на завтрак те, кто принимает такие решения», — заключил Клопп.

Ранее в «Ливерпуле» оценили шансы на победу в чемпионате Англии.