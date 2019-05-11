Почеттино: останусь в «Тоттенхэме» — буду самым тупым человеком

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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о готовности покинуть клуб, передает «Советский спорт».

По информации BBC, несмотря на то, что команда вышла в финал Лиги чемпионов, специалист хочет покинуть «шпоры» из-за отсутствия у руководства клуба планов на будущее.

«Я не готов открывать новую главу без четкого плана, какой-то идеи и открытости. Я отлично понимаю механизм того, как работает футбольный бизнес. И нам очевидно, что работать мы должны иначе. Дело не в количестве денег. Просто если мы каждый сезон хотим выходить в финал Лиги чемпионов, нам нужен план. И он должен отличаться от того, что был в последние пять лет», — заявил Почеттино.

Также он подчеркнул, что если клуб будет придерживаться старого плана, желаемого результата команда не получит.

«Надо быть очень наивным, чтобы думать, что при том плане, который был у нас последние пять лет, мы будем каждый год выходить в финал ЛЧ, попадать в топ-4 в Английской премьер-лиге и бороться с такими клубами, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Если от нас ждут того же, чего от них, то мне нужны новые инструменты для работы. А если я продолжу работать так же, как сейчас, буду самым тупым человеком», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет видеть Почеттино на посту тренера клуба.