Ковальчук недоволен концовкой матча с Норвегией

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Форвард сборной России Илья Ковальчук высказался относительно победы над Норвегией со счетом 5:2 в первой встрече мирового первенства 2019 года, передает Sport24.

Нападающий остался недоволен тем, что в конце матча соперники смогли забросить две ответные шайбы.

«Нельзя так заканчивать, с этим придется что-то делать и исправляться. Счет 5:2, терпимо, идем дальше. Функция моего звена — не сдерживать, а играть в свою игру, у нас довольно хорошо вышло, но сегодня немного перенервничали из-за первой игры, плюс лед довольно мягкий, надо привыкнуть. На мой взгляд, тут жарковато, но в таких условиях будут играть все, так что не страшно», — сказал хоккеист.

Он отметил, что не интересуется результатами параллельных матчей в группе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее у наставника сборной России изменилось гражданство в заявке ЧМ.