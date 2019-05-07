Адвокат порассуждал о судьбе Кокорина и Мамаева

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Известный правозащитник Сергей Жорин, комментируя ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым 8 мая Пресненский суд вынесет им приговор, отметить, что дело может принять необычный поворот, передает «Советский спорт».

Возможно, что в теории кого-то оправдают, а кого-то оставят за решеткой.

«Может ли получиться, что кого-то оправдают, а кого-то - нет? В теории все возможно, но на практике, думаю, нет. Там разница всего в месяц. Учитывая, что они уже находятся под стражей, при реальном сроке возникает право на реабилитацию и так далее», — заявляет эксперт.

Кокорина и Мамаева обвиняют в двух драках в центре Москвы. Футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Ранее стало известно, признает ли «Зенит» Кокорина чемпионом.