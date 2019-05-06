В ЦСКА верят в попадание команды в Лигу чемпионов

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Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о прошедшем матче 27-го тура чемпионата России против «Динамо», передает газета «Известия».

Встреча завершилась со счетом 2:2, что не позволило армейскому клубу подняться выше четвертой строчки турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды. Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов», — заявил японский футболист.

Ранее Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России.