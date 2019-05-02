Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».
Как говорится в твиттере УЕФА, в число претендентов вошли нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитники «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.
«Барселона» в первом полуфинальном матче ЛЧ обыграла «Ливерпуль» (3:0) благодаря дублю Месси и голу Суаресу, а гол ван де Бека и удачная игрока де Йонга принесли победу «Аяксу» в игре против «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).
Ранее сообщалось, что Месси отказался критиковать одноклубников после победы над «Ливерпулем».