Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».

Как говорится в твиттере УЕФА, в число претендентов вошли нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитники «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.

«Барселона» в первом полуфинальном матче ЛЧ обыграла «Ливерпуль» (3:0) благодаря дублю Месси и голу Суаресу, а гол ван де Бека и удачная игрока де Йонга принесли победу «Аяксу» в игре против «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

Ранее сообщалось, что Месси отказался критиковать одноклубников после победы над «Ливерпулем».