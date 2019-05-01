Чемпионат России по ММА впервые пройдет в клетке

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Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА) будет проходить по измененным правилам. Бойцы померяются силами не на боксерском ринге, а в клетке, сообщает ТАСС.

О новом формате соревнований рассказал председатель всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев.

«При слиянии двух международных федераций решили проводить международные турниры в соответствии с требованиями объединенной федерации. Спортсмены не будут падать за канаты во время проведения технических действий, как в стойке при ударной работе, при бросках. И не вывалятся за пределы боевой зоны, когда работают в партере. Сетку труднее захватить руками, чем канаты. Поэтому спортсмены не изменят динамику, спровоцировав остановку поединка арбитром», – Заявил Корнеев.

Чемпионат России по ММА впервые состоится в Москве с 3 по 5 мая.

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