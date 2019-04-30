Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года

Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение 18-летней спортсменки начнется с 12 апреля 2019 года и продлится четыре года. Россиянка нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Ранее сообщалось, что биатлонистка Васильева не узнала о пропуске допинг-теста по вине IBU.