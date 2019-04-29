Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

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Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает «Пятый канал».

По информации пресс-службы столичного ГСУ СКР, в ночь на 27 апреля водитель такси попытался совершить действия сексуального характера в отношении спортсменки.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Девушка не пострадала, так как смогла вовремя покинуть автомобиль. Однако она оставила в салоне сумку, которую водитель решил забрать себе, совершив таким образом кражу на 30 тыс рублей.

Мужчине предъявили обвинения по статьям «покушение на изнасилование» и «кража».

Жертва домогательств является призером в командном первенстве России, абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.

Ранее боксера Джошуа раскритиковали за поддержку обвиняемого в изнасиловании Роналду.