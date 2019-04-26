Макгрегор: я превратил петушиные бои в индустрию

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем вкладе в развитие смешанных единоборств, передает «Советский спорт».

Ныне успешный бизнесмен, все еще планирующий свое возвращение в октагон ирландец даже привел цифры дохода организации благодаря его приходу в мир ММА.

«Я превратил петушиные бои в индустрию, которая стоит $4,2 млрд», – написал Макгрегор в твиттере.

Стоит отметить, что компания Zuffa купила UFC в 2001 году за $2 млрд. Уже в 2016 году организацию продали компании WME–IMG за $4 млрд.

Ранее троим полицейским предъявлены обвинения в избиении отца чемпиона ММА.