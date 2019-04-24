Четырехкратный олимпийский чемпион стал жертвой ограбления

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Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции британец Мо Фара стал жертвой ограбления, передает «Советский спорт».

Как сообщает The Mirror, из номера отеля в Эфиопии, в котором проживал спортсмен, пропали часы, два телефона и деньги — 2 579 фунтов. Отмечается, что отель принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону в беге на 10 тыс. метров Хайле Гебреселассие. Фара обвинил легкоатлета в том, что он не оказал помощи после происшествия.

«Работающего сейфа в номере не было, персонал это не интересовало, мне пришлось привлечь полицию к расследованию. Мне сказали, что арестовали пятерых, но потом их отпустили.

Я отправил Хайле сообщение, чтобы сообщить о случившемся, но он не ответил. Ничего не сказал, хотя это его отель. Один из сотрудников отеля позвонил ему по моей просьбе, ответ был следующим: «Мы работаем над этим», — сказал Фара.

Британец добавил, что отправил письмо Гебреселассие, в котором заявил, что разочарован поведением владельца отеля.

«Знай, на пресс-конференции в Лондоне я за себя не ручаюсь, как и за то, как это повлияет на твой имидж и бизнес. Приветствую, сэр Мо», — говорится в письме.

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