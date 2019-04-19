Медведева, Загитова и Туктамышева выступят на одном шоу

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Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу Fantasy on Ice в Японии, передает «Советский спорт».

Как отмечается на официальном сайте мероприятия, спортсменки представят свои показательные выступления в Макухари (24–26 мая), Сендае (31 мая–2 июня), Кобе (7–9 июня) и Тояме (14–16 июня).

Также из россиян на шоу выступят двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков, завоевавшие две золотые медали Игр в парном катании.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит на ледовом шоу The Ice в Японии.