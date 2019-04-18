Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

«Будет заявка, в соответствии с решением исполкома РФС от декабря 2017 года. Сегодня мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено — будет заявка. Начиная с сезона-2020/21», — цитирует Прядкина ТАСС.

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В настоящий момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев.

Ранее белорусские футболисты официально перестали считаться легионерами в России.