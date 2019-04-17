Адвокат Пака: вопрос участия в соревнованиях Кокорина и Мамаева спорен

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Наталия Шатихина, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, какие еще санкции могут быть наложены на спортсменов.

«Пак четко сформулировал, что желаемое им наказание – на усмотрение суда. У нас нет никаких карательных притязаний. Суду предстоит непростой выбор: ответить на вопрос, до какой степени можно бить людей компанией в кафе. Пока обвинитель и суд справляются с процессом. Хулиганство не содержит внутри себя повреждений конкретному лицу. Это грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением предметов, используемых в качестве оружия и/или по мотивам расовой ненависти и вражды.

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Почему звучит последнее, понятно: в дисциплинарных стандартах ФИФА и Россияском футбольном союзе (РФС) употребление алкоголя и некоторых наркотиков является меньшим нарушением, нежели расовая или национальная дискриминация, за которой следует незамедлительная дисквалификация. Они рассматривают поведение не только на поле, но и за его пределами. Там есть еще некоторые тонкости с эксплуатацией женщин. Вопрос участия в спортивных соревнованиях в течение обозримого будущего для человека с таким составом крайне спорен», — передает слова Шатихиной «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.